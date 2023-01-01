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The Impossible Quiz 2

The Impossible Quiz 2

poki.com

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İmkansız Sınav 2, dünya çapındaki en zor bilgi yarışmasının ikinci bölümüdür. Sorular ilk teste göre daha da zorlaştı, bu da bu oyunu resmi olarak mevcut en zor oyun haline getiriyor. Yaratıcı Splapp-me-do, bu testi tamamlamada başarılı olamayacağınızdan emin olmak için her şeyi yaptı. 120 soru cevaplanmayı bekliyor. İyi şanslar! Bu orijinal oyun, herhangi bir cihazda Flash olmadan çalışır. Bütün soruları cevapladın mı? İmkansız Sınavı Oynayın. Soruları yanıtlamak için farenizi kullanın İmkansız Sınav Splapp-me-do tarafından oluşturuldu. Ayrıca orijinal The Impossible Quiz'i ve Noel temalı quiz: The Impossible Quizmas'ı da yarattı. Naleksuh bu oyundaki hataların çoğunu buldu ve onun sayesinde düzeltildi!

Web Sitesi: poki.com

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