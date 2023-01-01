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The Impossible Quizmas

The Impossible Quizmas

poki.com

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🎅 The Impossible Quizmas, Splapp-me-do tarafından oluşturulan çevrimiçi bir Noel temalı bilgi yarışması oyunudur. Bu komik tatil oyunu pek çok zor soru içeriyor. Bazen en komik cevabı seçmeniz gerekir. Diğer turlarda gizli güzellikler bulmalısınız. Noel müziği dinlerken rafınızı hediyelerle doldurun. Bu orijinal oyun, Flash olmadan herhangi bir cihazda çalışır. Dört seçenekten doğru cevabı tıklayın. Oyunun belirli bir sorusunu atlamak için Atlamalar'ı kullanın. Süre dolmadan veya Oyun Bitmeden soruyu yanıtlayacak bir zamanlayıcısı olan Bombalara dikkat edin. İmkansız Sınav Splapp-me-do tarafından yaratıldı. Ayrıca orijinal The Impossible Quiz'i ve en yeni The Impossible Quiz 2'yi de kontrol edin.

Web Sitesi: poki.com

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