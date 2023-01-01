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ArithmeticA

ArithmeticA

poki.com

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Arithmetica, matematik sorularını hızlı bir şekilde çözdüğünüz bir bulmaca oyunudur. Ekranınızdaki denklemin doğru numarasına tıklamanız veya dokunmanız yeterlidir. Her hızlı doğru cevap zamanlayıcınızı artıracaktır. Süre dolduğunda oyunu kaybedersiniz! Bu yüzden puanınızı en üst düzeye çıkarmak için bu sorunları olabildiğince hızlı çözmelisiniz. Matematik becerilerinizi geliştirmek ve beyninizi egzersiz yapmak için her gün Arithmetica oynayın. Bir dakikada kaç matematik sorusu çözebilirsiniz? Denklemin doğru numarasına hızlı bir şekilde tıklayın veya dokunun. Her hızlı doğru cevap zamanlayıcınızı artıracaktır. Süreniz dolduğunda oyunu kaybedersiniz. Arithmetica, Eidosk tarafından yaratılmıştır. Diğer beceri oyunlarını Poki'de oynayın: Fast Typer, Fast Typer 2 ve Fast Typer 3

Web Sitesi: poki.com

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