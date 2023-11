Speed ​​King, platform ve bulmaca unsurları içeren benzersiz bir arcade oyunudur. Kraliyet ailesinin hızlı bir üyesi olarak, krallığınızda var olan her şeyi yok etme hakkına sahipsiniz. Gördüğünüz her sandığı hızlı bir şekilde ezerek bu hakkı kullanın. Hızlı bir şekilde atlamak için herhangi bir yöne kaydırabilirsiniz. Düşmanlardan ve engellerden kaçarken seviyenin etrafında kaydırmaya devam edin ve doğru yönde ilerlemek için seviyenin sınırlarına dikkat edin. Kolay değil mi? Bunu öğrenmenin bir yolu. Oyuna girin ve her seviyeyi tamamlayın ve Hız Kralı olarak tahtınıza geri dönün! İleri, geri veya yan yana hareket etmek için WASD veya Ok tuşlarını kullanın! Mobil cihazda gitmek istediğiniz yöne doğru kaydırmanız yeterli! Speed ​​King, Martin Magni (Fancade) tarafından yaratılmıştır. Zorlu bulmaca platformlu sürüş oyununu Poki'de oynayın: Drive Mad! Speed ​​King'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Speed ​​King, bilgisayarınızda ve telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Speed King ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.