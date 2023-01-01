Recoil, Martin Magni'nin bir platform/aksiyon oyunudur. Küçük bir karakter olarak oynuyorsunuz ve çeşitli silahlar kullanarak kötü pembe virüsleri öldürmeniz gerekecek! Yine de hareket edemezsiniz, hareket etmenin tek yolu silahınızın geri tepmesini kullanarak kendinizi itmektir! Sivri uçlara dikkat edin, sizi anında ortadan kaldıracaklar! Birçok farklı mekanikle etkileşime geçin ve her seviyede ilerleyin! Ateş etmek için fareyle tıklayın Geri tepme, Martin Magni tarafından yaratıldı. Poki'de diğer oyunlarını da oynayın: Drive Mad ve Speed ​​King !Recoil'i Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz.Recoil'i mobil ve masaüstü cihazınızda Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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