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Monster Tracks

Monster Tracks

poki.com

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Monster Tracks, hava hareketleriyle tehlikeli yollardan geçmeniz gereken bir beceri oyunudur. Bu nedenle pedala güç verirken dikkatli olmalısınız çünkü yanlış derecede yoğun bir manevra kamyonun geriye doğru eğilmesine ve baş aşağı dönmenize neden olabilir. Yolu dikkatlice inceleyin ve çoğu engel sizi ileri doğru iteceğinden geriye doğru hafif bir eğimi koruyun. Hızınızı mevcut seviyenin gerektirdiğine göre ayarlayın ve bu zorluğun üstesinden kısa sürede gelin! Eğimli köprüler, çakıl taşları, ağaç kütükleri, yel değirmenleri, rampalar ve tabii ki içine düştüğünüz takdirde oyunu kaybetmenize neden olacak su birikintisi gibi engellere dikkat edin. Mağazayı kullanma ve aracınızın gücünü, yol tutuşunu ve ağırlığını yükseltme fırsatına sahip olacaksınız, böylece yaklaşan zorluklara kolaylıkla göğüs gerebileceksiniz. Monster Tracks'i arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yüksek puanlarınızı karşılaştırmayı unutmayın! İleriye yönlendir - W, D, X, Yukarı ok, Sağ ok, Fare tıklaması Geriye yönlendir - S, A, Z, Aşağı ok, Sol okMonster Tracks oluşturuldu Martin Magni'nin yazısı. Poki'de diğer atari oyunlarını da oynayın: Drive Mad, Recoil ve Speed ​​KingMonster Tracks'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Monster Tracks, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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