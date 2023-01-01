Car Simulator Arena'da parçalayın, çevirin ve hızla zafere ulaşın! Bu 3D yarış oyunu egzotik arabaları, klasik coupe'leri, otobüsleri ve canavar kamyonları sürmenizi sağlar. Free Roam'da toplara vurabilir, rampaları patlatabilir ve diğer arabalara çarpabilirsiniz. Derbi modunda kazanmak için rakiplerinizden kaçmalısınız!

Web Sitesi: poki.com

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