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Real Simulator Monster Truck

Real Simulator Monster Truck

poki.com

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Real Simulator: Monster Truck, canavar kamyonları çeşitli haritalarda sürebileceğiniz bir 3D simülasyon oyunudur. Açık dünya ortamında gerçekçi sürüşün heyecanını yaşayabilirsiniz. 10 canavar kamyon ve 4 harita vardır: Orman, Çöl, Tepe ve Ay. Ayrıca AI ile rekabet etmek için yarış modu ve canavar kamyonları muhteşem yollarda sürmek için bir akrobasi modu da var. Yarış ve akrobasi modlarında 12'şer adet olmak üzere toplam 24 seviye bulunmaktadır. Kazandığınız parayı yeni arabalar satın alarak ve mevcut olanları geliştirerek harcayacaksınız. Ne için bekliyorsun? Bir canavar kamyona binin ve sürüş becerilerinizi kanıtlayın! Gerçek Simülatör: Monster Truck, AYN Games tarafından yaratıldı. Gerçekçi 3D yarış ve sürüş oyunları yapıyorlar. Diğer oyunlarını Poki: , ve Cyber ​​Cars Punk Racing'de oynayın. Real Simulator: Monster Truck'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Real Simulator: Monster Truck şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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