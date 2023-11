Monster Truck Torment, Brain Software tarafından geliştirilen bir 3D yarış oyunudur. Becerilerinizi göstermek için karanlık ama görsel olarak etkileyici arenalarda sürüşünüzü dengeleyin. Bu heyecan verici oyunda atari tarzı oyun deneyiminin keyfini çıkaracak, aynı zamanda canlandırıcı yeni mekanikleri de göreceksiniz. Araba özelleştirmesinden fiziğe meydan okuyan gösterilere kadar bu oyunda her şey var. Canavar kamyonunuza atlayın ve herkese bunun nasıl yapıldığını gösterin! Sürüş ve denge - WASD veya Ok tuşları Fren - Boşluk çubuğu Nitro - Shift Monster Truck Torment, Brain Software tarafından yaratıldı. Poki'de başka heyecan verici yarış ve spor oyunları da var: Fortride: Açık Dünya, 2 Oyunculu Şehir Yarışı, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars, GP Moto Racing ve Car Drift Racers 2.

