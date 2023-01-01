Moto Space Racing: 2 Player, Brain Software tarafından geliştirilen bir 3D yarış oyunudur. 10 zorlu seviyede rakiplerinizle yarışın. En hızlı sürücü olmak için yeni araçlar satın alarak yarışınızı şık bir şekilde yükseltin. İlk etapta bitirerek yeni seviyelerin kilidini açabilirsiniz. Devam edin ve bu heyecan verici 3 boyutlu uzay yarışını deneyin! Sür ve yönlendir - Ok tuşları Nitro - Shift Rakipleri tekmele - X veya CRespawn - KMoto Uzay Yarışı: 2 Oyuncu, Brain Software tarafından oluşturuldu. Poki'de başka heyecan verici yarış ve spor oyunları da var: Fortride: Açık Dünya, 2 Oyunculu Şehir Yarışı, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars ve Car Drift Racers 2.

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