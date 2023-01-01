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Moto Trial Racing 2

Moto Trial Racing 2

poki.com

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Moto Trial Racing 2, bilgisayara karşı veya iki oyunculu modda bir arkadaşınıza karşı oynayabileceğiniz macera dolu bir motokros yarışı oyunudur! Nihai Moto Trial şampiyonunun kim olduğunu kanıtlamak için dağlarda, zorlu parkurlarda ve atlamalarda yarışın. Bu iki oyunculu yarış oyunu, yeni, daha hızlı bisikletlerin kilidini açmak için para kazanmanıza olanak tanır, böylece motokros becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz. Kolay modla başlayın ve zora doğru ilerleyin! Kontroller: Oyuncu 1: SFED - Sür/yönlendir Shift - Nitro WR - Rakipleri tekmele C-Yeniden doğma Tek oyuncu/Oyuncu 2: Ok tuşları - Sür/yönlendir Boşluk tuşu – Nitro NM - Rakipleri tekmele H - Yeniden doğma Yaratıcı hakkında: Moto Trial Racing 2 Brainsoftware tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Parking Fury 3D serisinin ve diğer birçok oyunun da yaratıcısıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Moto Trial Racing 2 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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