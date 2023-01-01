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Cartoon Mini Racing

Cartoon Mini Racing

poki.com

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Vay vay! Renkli arabanı seç ve yarışa başla! Bu eğlenceli araba yarışı oyununda rekabeti yenmeye çalışırken yolları, köprüleri, dağları ve daha fazlasını yakınlaştırın. Yeni seviyelerin kilidini açmak ve hızınızı artırmak için yeni araçlar satın almak için önce bitirin! Bir arkadaşınızı alın ve iki oyunculu yarış modunu deneyin. Kazanan övünme hakkını elde eder! Kontroller: Ok tuşları - Yönlendir H - Arabayı sıfırla

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