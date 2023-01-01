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Go Kart Go! Ultra!

Go Kart Go! Ultra!

poki.com

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Motorlarınızı çalıştırın ve Go Kart Go'ya hazırlanın! Ultra! Sürücünüzü akıllıca seçin ve Eski İstasyon, Central Park, Su Değirmeni Madeni ve daha pek çok yerde yarışın. Go Kart Go'yu oynayın! Ultra! Poki'de yeni karakterlerin kilidini açmak için yıldızları toplayın. İki oyunculu yarış modunu deneyin ve arkadaşlarınızla yarışın. Bir Go Kart Go turu kazanın! Ultra çevrimiçi olun ve en üst düzey övünme haklarını kazanın! Kontroller: Oyuncu 1 Ok tuşları - Yönlendir Boşluk - Öğeyi kullan Shift - Zıpla ve sürüklen Z - Geriye bak Esc/P - Duraklat M - Sesi kapat Oyuncu 2 WASD tuşları - Yönlendir S - Öğeyi kullan Sekme - Zıpla ve sürüklen E-Arkana bak Esc/P - Duraklat M - Sesi kapat Yaratıcı hakkında: Xform Games, Hollanda merkezlidir ve aynı zamanda Rally Point 5'in de yaratıcısıdır.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Go Kart Go! Ultra! ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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