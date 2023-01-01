Burnin' Rubber 5 XS, rakiplerinizi ne pahasına olursa olsun geride bırakarak birinci olmaya çalıştığınız bir yarış oyunudur. Ya hızlanın ve tozunuzu yemelerini sağlayın ya da yükseltilebilir araba silahlarınızı kullanarak tozu ısırmalarını sağlayın! Pistteki dolar işaretlerini toplayın ve daha sonra bunları güçlü kişiselleştirme seçeneklerine harcayarak aracınızın gücünü artırın. Şehirdeki en iyi yarışçı olmak için gerekenlere sahip misiniz? Burnin' Rubber 5 XS oynayın ve öğrenin! Drive - WASD veya Ok Tuşları Ateş - Z Roket - X Drift - ShiftBurnin' Rubber 5 XS, XFormGames tarafından geliştirilmiştir. Muhteşem yarış oyunu Go Kart Go'nun arkasındaki ekip onlar! Ultra!.

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