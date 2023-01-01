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Crazy Party

Crazy Party

poki.com

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Crazy Party, çok oyunculu mini oyunlardan oluşan bir koleksiyona sahip bir kasaba yönetim oyunudur. İçinde bazı Cutie sakinlerinin yaşadığı küçük bir köyü yöneterek başlıyorsunuz. Komşularınızın mini oyun mücadelelerini kabul edin veya onlara kendiniz meydan okuyun. Sumo, Bite the Butt, Ice Racing, Tug of War, Rocket Battle, Fishing, Jump the Rope, FoFrogger ve daha fazlası gibi çeşitli mini oyunlar var! Bunları tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Mini oyunlardan kazandığınız parayı muhteşem kişiselleştirme öğeleri ve görünümler için harcayabilirsiniz. Kasaba görünümünde, hayalinizdeki köyü geliştirmek için kaynaklarınızı da yönetebilirsiniz. Görevleri tamamlayın, ödül çarkını çevirin, başarıların kilidini açın, yeni Cuties'leri işe alın, bu kasabanın şimdiye kadar gördüğü en iyi belediye başkanı olun! Farenizi kullanarak bir mini oyun seçin ve ekrandaki talimatları izleyin. Crazy Party, Cute Army tarafından yaratılmıştır. Diğer gizli platform oyunlarını Poki'de oynayın: A Cat Story Poki'de Crazy Party oynamak için internet bağlantısına ihtiyacınız var. Crazy Party'yi Poki'ye ücretsiz olarak yüklemeden veya indirmeden tarayıcınızda oynayabilirsiniz. Evet, Crazy Party'yi oynamak tamamen güvenlidir.

Web Sitesi: poki.com

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