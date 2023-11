Cat's Party, karanlık şehirde tek başına diğer kedi arkadaşlarının güvenliğine doğru yol almaya çalışan bir kedi olduğunuz fizik tabanlı bir beceri oyunudur. Çatıda bir kedi partisi var ve göreviniz ona ulaşmak. Kediyi havaya uçurmak için imlecinizi veya parmağınızı sürükleyip bırakın. Pencere eşiklerine, platformlara, borulara ve tutunabileceğiniz her şeye tutunun ve daha yükseğe zıplayın! Zirveye giden yol çocuk oyuncağı olmadığından dikkatli olun: Hareket eden engellerle, kaybolan platformlarla ve sizi balkonlarından itecek düşmanca insanlarla karşılaşacaksınız. Kedinize havalı görünümler alabilmek için etrafa dağılmış yiyecek parçalarını topladığınızdan emin olun! Kedinin Partisini arkadaşlarınızla paylaşın ve partiyi canlı tutun! Kediyi havaya uçurmak için imlecinizi veya parmağınızı sürükleyip bırakın. Düşmeden en üstteki teras partisine ulaşın. Cat's Party, Sakkat Studio tarafından yaratıldı. Poki'de başka birçok düşünme ve yönetim oyunları da var: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! ve DescentPoki üzerinden Cat's Party'yi ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Cat's Party, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

