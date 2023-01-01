WebCatalog
Cat's Party

Cat's Party

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cat's Party çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Cat's Party, karanlık şehirde tek başına diğer kedi arkadaşlarının güvenliğine doğru yol almaya çalışan bir kedi olduğunuz fizik tabanlı bir beceri oyunudur. Çatıda bir kedi partisi var ve göreviniz ona ulaşmak. Kediyi havaya uçurmak için imlecinizi veya parmağınızı sürükleyip bırakın. Pencere eşiklerine, platformlara, borulara ve tutunabileceğiniz her şeye tutunun ve daha yükseğe zıplayın! Zirveye giden yol çocuk oyuncağı olmadığından dikkatli olun: Hareket eden engellerle, kaybolan platformlarla ve sizi balkonlarından itecek düşmanca insanlarla karşılaşacaksınız. Kedinize havalı görünümler alabilmek için etrafa dağılmış yiyecek parçalarını topladığınızdan emin olun! Kedinin Partisini arkadaşlarınızla paylaşın ve partiyi canlı tutun! Kediyi havaya uçurmak için imlecinizi veya parmağınızı sürükleyip bırakın. Düşmeden en üstteki teras partisine ulaşın. Cat's Party, Sakkat Studio tarafından yaratıldı. Poki'de başka birçok düşünme ve yönetim oyunları da var: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! ve DescentPoki üzerinden Cat's Party'yi ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Cat's Party, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cat's Party ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Pick Up Associations

Pick Up Associations

poki.com

Noob Hook

Noob Hook

poki.com

Koala Bros Bash

Koala Bros Bash

poki.com

Crush It!

Crush It!

poki.com

Descent

Descent

poki.com

It's Story Time!

It's Story Time!

poki.com

Jigsaw Surprise

Jigsaw Surprise

poki.com

Klondike Solitaire

Klondike Solitaire

poki.com

Puffy Cat 2

Puffy Cat 2

poki.com

Crazy Party

Crazy Party

poki.com

Your Love Calculator

Your Love Calculator

poki.com

Toasterball

Toasterball

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası