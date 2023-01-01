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Crush It!

Crush It!

poki.com

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Ezmek! Sakkat Studio tarafından oluşturulan bir arcade oyunudur. Meyveleri eski yöntemle ezmeniz gereken kendi meyve suyu fabrikanızı kurun: Yumruklarınızı kullanarak! Para kazanmak için çeşitli meyve türlerini ve hazine sandıklarını taşıma bandına delin. Bombaları delmekten kaçının, çünkü bunlar size bir hayata mal olacak. Kazandığınız parayı yeni meyve türlerine ve hatta elinize uygun harika aksesuarlara harcayabilirsiniz. Devam edin ve bir oyun verin. Crush It!Punch - Dokunun, Sol fare tuşuna veya Boşluk tuşuna basın. Ez! Sakkat Studio tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer gündelik oyunlarını oynayın: James Gun, Ground Digger, Sweet Run ve Throw It Higher!

Web Sitesi: poki.com

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