Ezmek! Sakkat Studio tarafından oluşturulan bir arcade oyunudur. Meyveleri eski yöntemle ezmeniz gereken kendi meyve suyu fabrikanızı kurun: Yumruklarınızı kullanarak! Para kazanmak için çeşitli meyve türlerini ve hazine sandıklarını taşıma bandına delin. Bombaları delmekten kaçının, çünkü bunlar size bir hayata mal olacak. Kazandığınız parayı yeni meyve türlerine ve hatta elinize uygun harika aksesuarlara harcayabilirsiniz. Devam edin ve bir oyun verin. Crush It!Punch - Dokunun, Sol fare tuşuna veya Boşluk tuşuna basın. Ez! Sakkat Studio tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer gündelik oyunlarını oynayın: James Gun, Ground Digger, Sweet Run ve Throw It Higher!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Crush It! ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.