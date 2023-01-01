Ground Digger, IP Zlata Roshchina tarafından geliştirilen sıradan bir arcade oyunudur. Bu oyunda bir hafriyat şirketiniz var ve tüm zenginlikler sizin oluyor. Altın parçalarını, değerli taşları ve çeşitli mineral türlerini ortaya çıkarmak için madencilik yapın ve toprağın derinliklerini kazın. Aletlerinizi yükseltin ve en nadir ve en değerli zenginliklerin bulunduğu daha da derinlere inin. Bu işte pek çok sürpriz var ve tek yapmanız gereken kazmak. Altında saklanan tüm zenginlikleri ortaya çıkarmak için üç rotadan birini seçin. Kazma - Farenin sol tuşuyla tıklayın. Zemin Kazıcı, IP Zlata Roshchina tarafından yaratılmıştır. Poki'de sevimli bir arcade platform oyunu var: Sweet Run.

Web Sitesi: poki.com

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