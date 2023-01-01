WebCatalog
Ground Digger

Ground Digger

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ground Digger çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ground Digger, IP Zlata Roshchina tarafından geliştirilen sıradan bir arcade oyunudur. Bu oyunda bir hafriyat şirketiniz var ve tüm zenginlikler sizin oluyor. Altın parçalarını, değerli taşları ve çeşitli mineral türlerini ortaya çıkarmak için madencilik yapın ve toprağın derinliklerini kazın. Aletlerinizi yükseltin ve en nadir ve en değerli zenginliklerin bulunduğu daha da derinlere inin. Bu işte pek çok sürpriz var ve tek yapmanız gereken kazmak. Altında saklanan tüm zenginlikleri ortaya çıkarmak için üç rotadan birini seçin. Kazma - Farenin sol tuşuyla tıklayın. Zemin Kazıcı, IP Zlata Roshchina tarafından yaratılmıştır. Poki'de sevimli bir arcade platform oyunu var: Sweet Run.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ground Digger ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Planet Miner FRVR

Planet Miner FRVR

planetminer.frvr.com

Crush It!

Crush It!

poki.com

Idle Digging Tycoon

Idle Digging Tycoon

poki.com

Gold Digger FRVR

Gold Digger FRVR

poki.com

Mineblock

Mineblock

poki.com

Sweet Run

Sweet Run

poki.com

Super Oscar

Super Oscar

poki.com

Horror Nights Story

Horror Nights Story

poki.com

Cursed Treasure

Cursed Treasure

poki.com

Gem Smash

Gem Smash

poki.com

Tiny Fishing

Tiny Fishing

poki.com

Fox Adventurer

Fox Adventurer

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası