Sweet Run, IP Zlata Roshchina tarafından oluşturulan şeker temalı bir platform oyunudur. Dağların reçelden, yolların lezzetli hamurlarla döşendiği parlak ve renkli bir dünyayı keşfedin. Bu koşu oyununda koşun, zıplayın ve çeşitli engellerin üzerinden kaydırın ve sürpriz çizgi film karakterlerinin kilidini açın. Ancak bu oyunun kawaii doğasına aldanmayın, çünkü oynadıkça tempo artacaktır. Nasıl oynanır: Hareket Et - Sol / Sağ ok tuşları Zıpla - Yukarı ok tuşu Kaydır - Aşağı ok tuşu Çizgi - Aşağı ok tuşu (Havada)Yaratıcı hakkında:Sweet Run, IP Zlata Roshchina tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sweet Run ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.