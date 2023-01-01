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Frostwing

Frostwing

poki.com

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Frostwing, Diemorth tarafından yaratılmış bir bulmaca platform oyunudur. Küçük penguen dostumuzun zorlu kış temalı seviyelerde donmuş tüyleri toplamaya çalışırken maceralarında yardımcı olun. Kaydırmak için parlak turuncu bloklara dokunun veya tıklayın. Böylece bu blokların üzerinden atlayabilir ve bunları daha yüksek yerlere atlamak için kaide olarak kullanabilirsiniz. Oyundaki her tüyü toplayıp penguenimizin şehirdeki en güzel hayvan olmasına yardım edebilir misiniz? Kaydırmak için turuncu bir bloğa dokunun. Hareket Et - WASD veya Ok tuşlarıZıpla - Boşluk çubuğu, W veya YukarıFrostwing, bir oyun geliştiricisi olan Diemorth tarafından yaratılmıştır. İtalya merkezli. Poki'de başka bir bulmaca oyunu daha var: Cactu-Sama

Web Sitesi: poki.com

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