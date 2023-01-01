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Cactu-Sama 2

Cactu-Sama 2

poki.com

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Cactu-Sama 2, Diemorth tarafından yaratılmış bir bulmaca platform oyunudur. Şelalelerden, dikenlerden, tuzaklardan ve kararsız bloklardan geçerek kaktüs dostumuzun çölde kouhai'sini bulmasına yardım edin. Bölümleri boğulmadan geçmek için engel bloklarını doğru zamanda etkinleştirin ve devre dışı bırakın. Suya dokunmadan blokların üstünden veya altından geçin ve net bir çıkış yolu yaratın! Her seviyeyi arkadaşlarınızdan önce bitirebilir misiniz? Oyunu onlarla paylaşın ve öğrenin! Her blok rengi bir sayıya karşılık gelir: 1, 2, 3 veya 4. Blokları etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için ilgili sayıya basın. Suya dokunmadığınızdan emin olun! Hareket Ettirin - Ok tuşları veya kaydırın Bloğu değiştirin - 1, 2, 3 veya 4 Cactu-Sama 2, Diemorth tarafından oluşturulmuştur. Poki'de başka bir bulmaca oyunu daha var: Cactu-Sama ve Frostwing

Web Sitesi: poki.com

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