kORi WALk, tehlikeli bir su kütlesinin bulunduğu tehlikeli bir platformda iki ayağınızın üzerinde durmaya çalıştığınız bir bulmaca beceri oyunudur. Uzuvlarınızı kontrol edebilmek için imlecinizi sapan gibi kullanmanız gerekiyor. Geri çekmek için farenize tıklayıp sürükleyin ve aptal, sarkık bacaklarınızı ileri doğru fırlatmak için bırakın. Hangi ayağınızı fırlattığınıza dikkat edin, aksi takdirde suya düşebilir ve oyunu kaybedebilirsiniz. Suya dokunmadan her türlü kısa ve geniş mesafeyi geçin, bayraklara çarparak kontrol noktalarını etkinleştirin ve yol boyunca lezzetli havuçlar toplayarak puanları arkadaşlarınızla karşılaştırın. Skorlarınızı karşılaştırabilmeniz için kORi WALk'ı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Hareket Ettirin - Karakteri fırlatmak için tıklayın, sürükleyin ve sol fare düğmesini bırakın kORi WALk, Korigame tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu: Climb FlingKORi WALk'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.kORi WALk'ı bilgisayarınızda oynayabilirsiniz.

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