Fun Water Sorting, amacınızın sıvıları uygun şekilde karıştırarak renklerine göre sıralamak olduğu bir bulmaca oyunudur. Tüp başına yalnızca bir renk kalana kadar sıvıları doğru tüplere taşıyarak başlayın. Mantıklı düşünün ve renkli suyu ayırmanın kendi yolunu bulun. Takılırsanız veya hata yaparsanız her zaman bir ipucu alabilir veya son hareketinizi geri alabilirsiniz! Eğlenceli Su Sıralamasını arkadaşlarınızla paylaşın ve oyunu kimin en hızlı bitirebileceğini öğrenin! Seçmek için bir baloncuğa tıklayın, ardından seçilen topu bırakmak için bir tüpe tıklayın. Balonu Seç/Taşı - Dokunun veya Sol fare tıklamasıEğlenceli Su Sıralaması oluşturuldu VNStart Studio tarafından. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Fun Water Sorting'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Fun Water Sorting, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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