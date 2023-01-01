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Water Color Sort

Water Color Sort

poki.com

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Water Color Sort, amacınızın sıvıları uygun şekilde karıştırarak renklerine göre sıralamak olduğu bir bulmaca oyunudur. Tüp başına yalnızca bir renk kalana kadar sıvıları doğru tüplere taşıyarak başlayın. Mantıklı düşünün ve renkli suyu ayırmanın kendi yolunu bulun. Takılırsanız veya hata yaparsanız her zaman bir ipucu alabilir veya son hareketinizi geri alabilirsiniz! Sulu Renk Sıralamasını arkadaşlarınızla paylaşın ve oyunu kimin en hızlı bitirebileceğini öğrenin! Seçmek için bir baloncuğa tıklayın, ardından seçilen topu bırakmak için bir tüpe tıklayın. Balonu Seç/Taşı - Dokunun veya Sol fare tıklamasıSu Rengi Sıralaması oluşturuldu VNStart Studio tarafından. Poki'deki diğer oyunlarını da oynayın: Emoji Sıralama Ustası ve Eğlenceli Su SıralamaPoki'de Sulu Renk Sıralama'yı ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Sulu Renk Sıralama bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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