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Color Car

Color Car

poki.com

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Color Car, her seviyede yalnızca beyaza dokunarak geçmeniz gereken renkli bir beceri oyunudur! KasSanity tarafından yaratılan Poki'de Color Car oynayın ve kaç seviyeyi geçebileceğinizi görün. Beyaz dışında herhangi bir renge dokunduğunuzda oyununuz biter. Bitirmenize yardımcı olacak TNT, portallar ve daha fazlası gibi güçlendirmelerden yararlanın. Renkli arabanız ne kadar ileri gidebilir? Kontroller:Sol/sağ ok tuşları - Sola/sağa yön verinBoşluk - Yeniden BaşlatYaratıcı hakkında:Renkli Araba Kanada merkezli KasSanity tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda KnockOff, Dashy Square ve daha fazlasının da yaratıcısıdırlar!

Web Sitesi: poki.com

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