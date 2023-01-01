Bubble Trouble 2, Kresimir Cvitanoviç tarafından yaratılan bir arcade balon patlatma oyunudur. Trençkotlu kahramanımızın bir kez daha renkli baloncukları patlatmasına yardım edin! Zıpkınınızı yukarı doğru fırlatmak için balonun hemen altında durun ve baloncuğun çoğalmasını izleyin. Şimdi yeni ortaya çıkan baloncukları patlatın; baloncuklar tamamen yok edilebilecek kadar küçük olana kadar tekrar çoğalacaktır. Ne pahasına olursa olsun baloncuklardan kaçmaya dikkat edin çünkü bir baloncuk size dokunursa turu kaybedersiniz. Bu bağımlılık yaratan ve efsanevi flash oyun artık Poki'ye geri döndü! Baloncukların tamamını baloncuklar kalmayana kadar patlatabilir misiniz? Çivili silahınızı kullanmak için Boşluk çubuğuna basın. Bubble Trouble 2, Hırvatistan merkezli bir oyun geliştiricisi olan Kresimir Cvitanoviç tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer efsanevi oyunlarını oynayın: Bubble Trouble

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