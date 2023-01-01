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Bubbles 2

Bubbles 2

poki.com

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Bubbles 2, en sevdiğiniz baloncuk patlatma klasiğinin devamıdır. Bu oyunda hem bahisler hem de alacağınız eğlence miktarı daha yüksek! Ekranınızda gördüğünüz tüm baloncuklardan kurtulmaya çalışarak zamana karşı yarışın. Bunu, aynı renkli baloncukların en az üç örneğini gruplandırmayı hedefleyerek yapabilirsiniz. Aynı anda ne kadar çok baloncuk patlatırsanız o kadar çok puan kazanacağınızı unutmayın. Bubbles 2'deki en yüksek puanınız nedir? Ateş Et - Sol Fare Tuşu Bubbles 2, CoolGames tarafından oluşturulmuştur.

Web Sitesi: poki.com

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