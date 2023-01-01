1010! Deluxe, puan almak için şekilleri mükemmel satırlar ve sütunlar halinde düzenlediğiniz bir bulmaca oyunudur! 1010'da! Deluxe, Tetris becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşımalısınız. Her turda üç şekli de tahtaya stratejik olarak yerleştirin. Tam bir satır veya sütun oluşturduğunuzda parçalar noktalara dönüşecektir! 1001'i paylaşmayı unutmayın! Arkadaşlarınızla birlikte eğlenin ve puanlarınızı karşılaştırın! Parçaları hareket ettirmek için farenizi kullanın. Etkileşim için sol tıklayın veya dokunun.1010! Deluxe, Poki Studios tarafından yaratıldı!

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