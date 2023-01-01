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Bricks

Bricks

poki.com

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Bricks, ikonik Tetris oyununu bir sonraki seviyeye taşıyan bir bulmaca oyunudur! Ekranınıza düşen çeşitli benzersiz tuğla şekilleriyle amacınız, daha fazla puan kazanmak için bunları çizgiler halinde hareket ettirmektir! Ama asıl heyecanın başladığı yer burası! Bricks, bulmaca çözme becerilerinizin sınırlarını zorlayacak birçok dinamik mekanik sunar. Oyun ekranınızın döndüğünü, kontrollerinizin değiştiğini veya bir sonraki adımda hangi parçaların çıkacağını asla bilemediğinizi hayal edin. Nihai mücadeleyi almaya hazır mısın? Haydi şu tuğlaları hareket ettirmeye başlayalım!

Web Sitesi: poki.com

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