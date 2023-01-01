Wood Blocks 3D, Infinity Games tarafından oluşturulan bir blok bulmaca oyunudur. Bu oyun, verilen blokları ızgarada istediğiniz yere yerleştirmenizi sağlayarak klasik Tetris deneyimine yeni bir soluk getiriyor. Aynı anda oynayabileceğiniz üç parça sunulur. Bir sütun veya satırdaki tüm kareleri doldurmak için bu parçaları ızgaraya sürükleyip bırakın, böylece onu temizleyebilir ve puan kazanabilirsiniz. Yüksek puanınızı en üst düzeye çıkarmak için güçlendirmeleri kullanın, kombinasyonlar yapın ve hamlelerinizi stratejilendirin. Ahşap Bloklar 3D, dinlenirken beyninizi çalıştırmanın mükemmel bir yoludur. Bir sütun veya sıradaki tüm kareleri doldurmak için bu parçaları ızgaraya sürükleyip bırakın, böylece onu temizleyebilir ve puan kazanabilirsiniz. Bir parçadan kurtulmak veya onu döndürmek istiyorsanız güçlendirme kullanın. Wood Blocks 3D, Infinity Games tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer düşünme oyunlarını oynayın: Enerji, Sonsuzluk Döngüsü, Şekiller ve Sudoblocks

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