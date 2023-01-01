WebCatalog
Wood Blocks 3D

Wood Blocks 3D

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wood Blocks 3D çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Wood Blocks 3D, Infinity Games tarafından oluşturulan bir blok bulmaca oyunudur. Bu oyun, verilen blokları ızgarada istediğiniz yere yerleştirmenizi sağlayarak klasik Tetris deneyimine yeni bir soluk getiriyor. Aynı anda oynayabileceğiniz üç parça sunulur. Bir sütun veya satırdaki tüm kareleri doldurmak için bu parçaları ızgaraya sürükleyip bırakın, böylece onu temizleyebilir ve puan kazanabilirsiniz. Yüksek puanınızı en üst düzeye çıkarmak için güçlendirmeleri kullanın, kombinasyonlar yapın ve hamlelerinizi stratejilendirin. Ahşap Bloklar 3D, dinlenirken beyninizi çalıştırmanın mükemmel bir yoludur. Bir sütun veya sıradaki tüm kareleri doldurmak için bu parçaları ızgaraya sürükleyip bırakın, böylece onu temizleyebilir ve puan kazanabilirsiniz. Bir parçadan kurtulmak veya onu döndürmek istiyorsanız güçlendirme kullanın. Wood Blocks 3D, Infinity Games tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer düşünme oyunlarını oynayın: Enerji, Sonsuzluk Döngüsü, Şekiller ve Sudoblocks

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wood Blocks 3D ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Shapes

Shapes

poki.com

Merge Shapes

Merge Shapes

poki.com

Sudoku

Sudoku

poki.com

Nonogram

Nonogram

poki.com

Solitaire

Solitaire

poki.com

Karakuri

Karakuri

poki.com

Infinity Loop: Hex

Infinity Loop: Hex

poki.com

Hex FRVR

Hex FRVR

poki.com

Sudoblocks

Sudoblocks

poki.com

Infinity Loop

Infinity Loop

poki.com

1010 Color Match

1010 Color Match

poki.com

Hop & Pop It

Hop & Pop It

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası