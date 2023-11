Nonogram, gizli bir görüntüyü ortaya çıkarmak için karelerden oluşan ızgarayı renklerle doldurduğunuz bir bulmaca oyunudur. Her bulmacanın çeşitli gizli kareleri olan bir resmi vardır. Yukarıdaki ve ızgaranın solundaki sayıları kontrol edin, çünkü bunlar size kaç kareyi doldurmanız gerektiği ve kaç tane kareyi boş bırakmanız gerektiği konusunda bir "X" işareti koyarak ipucu verir. Örneğin, bir sütunda 5 sayısı görünüyorsa bu, söz konusu sütunda beş kareyi doldurmanız gerektiği anlamına gelir. Yine de tahmin etmemeye dikkat edin. Bunu mantıkla ve komşu kareleri doldurarak belirlemek her zaman daha iyidir. Takılıp kalırsanız bir ipucu kullanabilir, hatta çok fazla hata yaptıysanız canınızı kurtarabilirsiniz. Devam edin ve bu yıl oynayacağınız görsel açıdan en tatmin edici bulmacaya başlayın! Görüntülenen sayıların sırasına dikkat ederken kareleri renklerle doldurun. Kareleri doldur gösteriyorsa - Dokunun veya Sol fare düğmesiNonogram, WeDoYouPlay tarafından oluşturulmuştur. Poki'de başka bulmaca oyunları da var: Sugar Eyes and Words EmojiNonogram, Poki'de hem masaüstünüzde hem de cep telefonunuzda ücretsiz olarak oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

