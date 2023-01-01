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Pink

Pink

poki.com

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Pink, Bart Bonte tarafından yaratılmış bir bulmaca oyunudur. Bu oyunda her seviye benzersizdir. Güzel hazırlanmış 25 bulmaca var ve hepsini çözmek için düşünme şeklinizi değiştirmeniz gerekecek. Sağ üst köşedeki ampul düğmesi, bir seviyede takılıp kalmanız durumunda size ipucu verebilir. Gerekirse ipucu düğmesini birden çok kez kullanabilirsiniz! Her seviyeyi Pembe renkte bitirebilir misin? Bulmacayla etkileşime geçmek için farenin sol düğmesini kullanın. İpuçları için ampule tıklayın. Pembe, Bart Bonte tarafından yaratıldı. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Sugar, Sugar, Sugar, Sugar 2, Sugar, Sugar 3, black, Blue, Green ve Factory Balls Forever

Web Sitesi: poki.com

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