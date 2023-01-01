Green, her seviyenin temelde farklı olduğu bir bulmaca oyunudur. 50 benzersiz ve güzel hazırlanmış bulmaca var ve hepsini çözmek için kalıpların dışında düşünmeniz gerekiyor. Bir seviyede takılıp kalırsanız sağ üst köşede görünecek ampul düğmesini kullanmaktan çekinmeyin. Her seviye için birden fazla ipucu bulunduğunu unutmayın, hepsini okuduğunuzdan emin olun. 50 seviyenin tamamını ve Green'i ne kadar çabuk tamamlayabilirsiniz? Bulmacayla etkileşime geçmek için farenin sol düğmesini kullanın. İpuçları için ampule tıklayın. Yeşil, Bart Bonte tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunları Factory Balls Forever'a göz atın!

Web Sitesi: poki.com

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