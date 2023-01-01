Factory Balls Forever, topları doğru şekilde renklendirmeniz gereken bir bulmaca oyunudur! Üzerini boyamaya başlamadan önce topu kapatmak için farklı aletler kullanın. Bulmaca için doğru deseni oluşturmak için araçları doğru sırayla kullanın. Oyunun tonlarca seviyesi var ve ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Factory Balls Forever'daki tüm bulmacaları bitirebilir misin? Yaratıcı hakkında: Factory Balls Forever, Bart Bonte tarafından yaratıldı. Bu onun Poki'deki ilk oyunu!

Web Sitesi: poki.com

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