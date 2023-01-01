WebCatalog
Tap Roller

Tap Roller

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tap Roller çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tap Roller, labirenti döndürmek için ekrana dokunduğunuz bir bulmaca oyunudur. Tüm topları kaleye atmak için dönmeye devam edin! Tap Roller Kiemura tarafından yaratıldı. Amaç basit, topları hareket ettirmek için labirenti çevirin. Bir sonraki seviyeye geçmek için hepsini hedefe ulaştırmaya çalışın. Ancak dikkatli olun, bir topun bir turda ölmesine izin verirseniz, bir sonraki seviyede üzerinde çalışacağınız bir top daha az olur. Dönmeye devam edin, bombalardan ve lazerlerden kaçının, yayları kullanın ve ne kadar ileri gidebileceğinizi görün! Para toplayarak yeni karakterlerin ve temaların kilidini açmayı unutmayın! Kontroller: Tıklama - Turn labirenti Yaratıcı hakkında: Tap Roller, Finlandiya merkezli Kiemura tarafından oluşturuldu. Aynı zamanda bir sonraki oyunu olacak olan Piranh.io, Picky Package ve Jumparound'un da yaratıcısıdır.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tap Roller ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Piranh.io

Piranh.io

poki.com

Jungle Roller

Jungle Roller

poki.com

Picky Package

Picky Package

poki.com

Spin Escape

Spin Escape

poki.com

Hypersnake

Hypersnake

poki.com

ColorBalls 3D

ColorBalls 3D

poki.com

Traffic Jam

Traffic Jam

poki.com

Jump Around

Jump Around

poki.com

Blast Red

Blast Red

poki.com

Pogo Run

Pogo Run

poki.com

Robot Awake

Robot Awake

poki.com

Maze: Path of Light

Maze: Path of Light

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası