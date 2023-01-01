Tap Roller, labirenti döndürmek için ekrana dokunduğunuz bir bulmaca oyunudur. Tüm topları kaleye atmak için dönmeye devam edin! Tap Roller Kiemura tarafından yaratıldı. Amaç basit, topları hareket ettirmek için labirenti çevirin. Bir sonraki seviyeye geçmek için hepsini hedefe ulaştırmaya çalışın. Ancak dikkatli olun, bir topun bir turda ölmesine izin verirseniz, bir sonraki seviyede üzerinde çalışacağınız bir top daha az olur. Dönmeye devam edin, bombalardan ve lazerlerden kaçının, yayları kullanın ve ne kadar ileri gidebileceğinizi görün! Para toplayarak yeni karakterlerin ve temaların kilidini açmayı unutmayın! Kontroller: Tıklama - Turn labirenti Yaratıcı hakkında: Tap Roller, Finlandiya merkezli Kiemura tarafından oluşturuldu. Aynı zamanda bir sonraki oyunu olacak olan Piranh.io, Picky Package ve Jumparound'un da yaratıcısıdır.

Web Sitesi: poki.com

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