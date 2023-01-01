Picky Package, amacın paketleri herhangi bir engelden kaçınarak teslim etmek olduğu çevrimiçi bir web oyunudur. Paketlerinizi teslim etmeniz gereken çeşitli harika seviyelerde oynayın. Arabalar, çöken köprüler ve daha fazlası gibi önünüze çıkacak tüm engellere karşı dikkatli olduğunuzdan emin olun. Size avantaj sağlayacak güçlendiricileri topladığınızdan emin olun. Ve çok çeşitli muhteşem karakterlerin kilidini açmak için biraz para toplamayı unutmayın. Sonunda bir numaralı paket teslimatçısı olmak için bir drone uçurun, bir ragbi sahasında koşun ve otoyolları geçin! Tıkla - taşıPicky Paketi Kiemura tarafından oluşturuldu. Aynı zamanda bir sonraki oyunu olacak olan Tap Roller, Piranh.io ve Jumparound'un da yaratıcısıdır.UN

Web Sitesi: poki.com

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