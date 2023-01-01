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Picky Package

Picky Package

poki.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Picky Package çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Picky Package, amacın paketleri herhangi bir engelden kaçınarak teslim etmek olduğu çevrimiçi bir web oyunudur. Paketlerinizi teslim etmeniz gereken çeşitli harika seviyelerde oynayın. Arabalar, çöken köprüler ve daha fazlası gibi önünüze çıkacak tüm engellere karşı dikkatli olduğunuzdan emin olun. Size avantaj sağlayacak güçlendiricileri topladığınızdan emin olun. Ve çok çeşitli muhteşem karakterlerin kilidini açmak için biraz para toplamayı unutmayın. Sonunda bir numaralı paket teslimatçısı olmak için bir drone uçurun, bir ragbi sahasında koşun ve otoyolları geçin! Tıkla - taşıPicky Paketi Kiemura tarafından oluşturuldu. Aynı zamanda bir sonraki oyunu olacak olan Tap Roller, Piranh.io ve Jumparound'un da yaratıcısıdır.UN

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Picky Package ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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