Crossy Road, Hipster Whale tarafından klasik Frogger oyununa benzer oynanışa sahip bir arcade oyunudur. Crossy Road'da trafikten kaçmanız, kütüklerin üzerinden atlamanız, trenlerin yanından geçmeniz ve para toplamanız gerekiyor. Çok uzun süre hareketsiz kalmadığınızdan emin olun, yoksa kızarsınız! Her Crossy Road oyunu, heyecan verici yeni karakterlerin kilidini açmak için kullanabileceğiniz paraları size kazandırır. Yalnızca Poki'de, Crossy Road'u tarayıcıda ücretsiz olarak çevrimiçi olarak oynayabilirsiniz. Oynamak için daha fazla oyun mu arıyorsunuz? Popüler Oyunlar sayfamıza göz atın. Yanlara veya ileri doğru hareket etmek için ok tuşlarını kullanın. Yaklaşan arabaların veya gelen diğer nesnelerin önünde durmayın.

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