Firefighter Pinball, b10b tarafından geliştirilen bir arcade oyunudur. Bu oyunda farklı bir tilt deneyimi yaşayacaksınız. İtfaiyecilerin hayatında geçen bir günün ardından stilize edilen bu tilt oyunu, bir itfaiye aracını sürmenize, pompanızı kontrol etmenize, iç operasyonlar yapmanıza, bir motorlu araç kazasına müdahale etmenize veya bir helikopter kurtarma işlemine yardımcı olmanıza olanak tanıyacak. Dahası, oyunu oynarken yangın güvenliğiyle ilgili gerçekleri öğreneceksiniz. Bu heyecan verici ve bilgilendirici tilt oyununda biraz zaman geçirmeye hazır olun! Kürekleri hareket ettirin - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Topu vur - S veya Aşağı ok Eğimli masa - W veya Yukarı ok İtfaiyeci Pinball, Kanadalı bir oyun geliştirme şirketi olan b10b tarafından yaratılmıştır. özünde atari tarzı oynanışa sahip, oynaması ücretsiz tarayıcı oyunları sunar. Poki'de başka oyunları da var: Array, Array, Array ve Array!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Firefighter Pinball ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.