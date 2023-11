Smoots Pinball Zombie, dört oyuncuya kadar yerel çok oyunculu desteği olan bir tilt oyunudur. Ürkütücü ama şık unsurlarla çarpıcı 3D grafikler sunarak klasik tilt deneyiminize farklı bir dokunuş sunuyor. Tek yapmanız gereken masanın her iki tarafındaki paletleri kontrol etmek ve topu düşürmemek. Bu tilt masasında keşfetmeniz için birçok sır ve sürpriz var. Topu düşürmeden ne kadar yükseğe gidebilirsiniz? Topu masanın üzerinde tutmak için sol ve sağ paletleri hafifçe vurun. Sola hafifçe vurun - A veya Sol Ok Tuşu Sağa hafifçe vurun - D veya Sağ Ok Tuşu Tabloyu sallayın - Sekme Duraklat - Kaçış Başlat / Kullan - SpaceSmoots Pinball Zombie, Kaneda Games tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Smoots Pinball Zombie ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.