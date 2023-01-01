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Fancy Pants

Fancy Pants

poki.com

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Fancy Pants Adventures: World 1, Brad Borne tarafından yaratılan destansı bir macera platform oyunudur. Bu efsanevi serinin ilk bölümünde kaçırılan kız kardeşinizi bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkacaksınız. Yoğun ormanlarda, su altı mağaralarında ve korsan gemilerinde koşarken düşmanlarınızı 40 yakın dövüş silahıyla ezin, tekmeleyin ve biçin. Sırları, gizli seviyeleri, başarıları, kostümleri ve çok daha fazlasını bulmak için büyüleyici haritaları keşfedin! Fancy Pants Adventures'ın çarpıcı elle çizilmiş çizimlerine, tatmin edici animasyonlarına ve iyi mizah anlayışına hayran kalmamak elde değil. Devam edin, süslü pantolonunuzu giyin ve işe başlayın!Nasıl oynanır:Hareket - Sol / Sağ ok tuşları Zıpla - S Etkileşim - Yukarı ok tuşu Ördek - Aşağı ok tuşu Duraklat - Boşluk çubuğuYaratıcı hakkında:The Fancy Pants Adventures: World 1 Brad Borne tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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