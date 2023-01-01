Duck Life, bir ördeği üç disiplinde yarışmak için eğittiğiniz çevrimiçi bir macera oyunudur: koşma, uçma ve yüzme. Ördeğinizin seviyesini yükseltmek için disiplinlerin her birini ayrı ayrı uygularsınız. Amaç, bir kasırga tarafından süpürülen çiftliğinizi yeniden inşa etmeye yetecek kadar para ödülü kazanmaktır. Paralar diğer ördekleri eğiterek veya yarıştırarak kazanılır. Mağazadan tohum alıp besleyerek ördeğinizin yarışlar için enerjiye sahip olduğundan emin olun. Para ödülü aynı zamanda süslü ördek şapkalarınızı veya yeni renklerinizi satın almak için de kullanılabilir. Başlangıçta Flash'ta oluşturulan Duck Life, Unity WebGL'ye dönüştürüldü ve böylece oyun masaüstü web'de mevcut olmaya devam etti. Duck Life, Birleşik Krallık merkezli Wix Games tarafından oluşturuldu . Aynı zamanda Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4 ve Duck Life: Battle'ın da yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

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