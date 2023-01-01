Duck Life 4

Profesyonel bir yarışçı olmak için ördek yetiştirin! Kuluçkalanacak bir yumurta seçebilir ve görünümünü özelleştirebilirsiniz. Koşu antrenörü hızınızı, dayanıklılığınızı ve reaksiyon istatistiklerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Ördeğiniz hazır olduğunda yarış turnuvalarında yarışın!

Web Sitesi: poki.com

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