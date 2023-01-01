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Neon Flytron: Cyberpunk Racer

Neon Flytron: Cyberpunk Racer

poki.com

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Neon Flytron: Cyberpunk Racer, büyüleyici bir neon dünyasında trafiğe daldığınız fütüristik bir 3D araba yarışı oyunudur. Binalardan kaçın, hareketli köprüler, trenler arasında ve devasa fanlar arasında ilerleyin. Oynaması da çok kolay: Aracı tek parmağınızla bile yönlendirebilirsiniz. Şehrin dört bir yanına dağılmış paraları toplamayı ve kendinize güzel kişiselleştirme yükseltmeleri ve hatta yeni arabalar satın almayı unutmayın! İşler zorlaştığında, bir engelle karşılaşmak üzereyken mutlaka kalkanınızı kullanın. Bu siberpunk şehrinde şampiyon pilot olmak için gereken çevikliğe sahip misiniz? Yönlendirin - WASD, Ok tuşları veya fare imleci Hem şehri hem de arabanızı özelleştirebilirsiniz. Menüdeki "Harita" veya "Flytron" seçeneklerini seçin ve renklerle oynamaya başlayın. Neon Flytron: Cyberpunk Racer, GoGoMan tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Neon Flytron: Cyberpunk Racer'ı Poki'de oynamak ücretsizdir. Neon Flytron: Cyberpunk Racer bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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