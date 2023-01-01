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Neon Car Maze

Neon Car Maze

poki.com

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Neon Araba Labirenti Softlitude tarafından geliştirilen bir beceri oyunudur. Bir arabanın kontrolünü elinize alın ve renkli bir neon labirentte hedefinize doğru giderken tüm yıldızları toplayın. Labirentler ilerledikçe daha da karmaşıklaşacak, ancak aynı zamanda işleri daha da renklendirmek için daha yeni ve havalı arabaların kilidini açacaksınız. Tacı kazanmak için geçilmesi gereken 50 seviye var. Tüm yıldızları toplayıp arkadaşlarınızın yüksek puanlarını geçebilir misiniz? Sürüş - WASD veya Ok tuşlarıNeon Araba Labirenti, Softlitude tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer arcade oyunlarını oynayın: The Sniper Code

Web Sitesi: poki.com

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