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Sports Car Challenge

Sports Car Challenge

poki.com

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Sports Car Challenge, Blue Axis oyunları tarafından oluşturulan bir 3D sürüş oyunudur. Çeşitli spor arabalara atlayın ve sınırlarını zorlayın! Güzel ve büyük bir şehri keşfedin ve seçtiğiniz araçla istediğiniz yere gidin. Ayrıca yoldan geçenleri etkilemek için zorlukları tamamlayabilir veya harika gösteriler gerçekleştirebilirsiniz. Tamamlamanız gereken 15'ten fazla görev ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda araba var. O halde size en uygun arabayı seçin ve sürmeye başlayın. Oyunu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Sürüş - WASD tuşları Fren - Boşluk çubuğu Nitro - ShiftSports Car Challenge, Blue Axis Games tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer araba sürme oyunlarını oynayın: Uçan Araba Simülatörü

Web Sitesi: poki.com

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