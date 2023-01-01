Sports Car Challenge, Blue Axis oyunları tarafından oluşturulan bir 3D sürüş oyunudur. Çeşitli spor arabalara atlayın ve sınırlarını zorlayın! Güzel ve büyük bir şehri keşfedin ve seçtiğiniz araçla istediğiniz yere gidin. Ayrıca yoldan geçenleri etkilemek için zorlukları tamamlayabilir veya harika gösteriler gerçekleştirebilirsiniz. Tamamlamanız gereken 15'ten fazla görev ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda araba var. O halde size en uygun arabayı seçin ve sürmeye başlayın. Oyunu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Sürüş - WASD tuşları Fren - Boşluk çubuğu Nitro - ShiftSports Car Challenge, Blue Axis Games tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer araba sürme oyunlarını oynayın: Uçan Araba Simülatörü

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sports Car Challenge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.