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Flying Car Simulator

Flying Car Simulator

poki.com

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Uçan Araba Simülatörü, Blue Axis tarafından oluşturulan bir 3D sürüş oyunudur. Bu oyunda, kasabanın etrafında özgürce dolaşabilir veya araba kullanmak sizin için çok sıkıcıysa doğrudan uçabilirsiniz. Uçuş becerilerinizi sergilemek ve zorluklara göğüs gerebileceğinizi kanıtlamak için havada çemberlerden geçerken yukarıdan şehir manzarasının keyfini çıkarın. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok araba var, bu yüzden size en uygun olanı seçin. Ve tatlı bir hız artışı için nitrodan yararlanmayı unutmayın! Sürüş - WASD tuşlarıFly (veya iniş) - FBrake - Space barNitro - ShiftUçan Araba Simülatörü, Blue Axis tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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