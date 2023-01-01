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Highway Bike Simulator

Highway Bike Simulator

poki.com

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Otoyol Bisiklet Simülatörü, Brainsoftware tarafından oluşturulan en üst düzey motosiklet sürüş simülatörüdür. Otoyolda inanılmaz hızlarda uçun ve puan kazanmak için arabaların yanından hızla geçin. Bisikletinizde ne kadar dayanabileceğinizi görün! Bisikletinizi geliştirmek ve kandırmak için para kazanın. Heyecan verici bir sürüş için Poki'de Otoyol Bisiklet Simülatörünü oynayın! Kontroller: Ok tuşları - Sürüş Shift - Tekerlekli Yaratıcı hakkında: Otoyol Bisiklet Simülatörü Brainsoftware tarafından yaratılmıştır. Onlar aynı zamanda Cartoon Mini Racing, Karayip Korsanları Savaşı, Parking Fury 3D serisi ve daha fazlasının yaratıcılarıdır!

Web Sitesi: poki.com

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