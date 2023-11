Super Bike the Champion, Barnzmu tarafından yaratılmış bir yarış oyunudur. Son derece hızlı bir süper motosiklette yarışırken çarpıcı 3D grafiklerin ve pürüzsüz araç kontrollerinin keyfini çıkarın. Yarışlara katılarak ve para kazanarak süper motosiklet kariyerinize başlayın. Zorlukla kazandığınız parayı bisikletinizi, elbisenizi, kaskınızı ve botlarınızı kişiselleştirmek için harcayarak en iyisi olun. Devam edin ve Süper Bisiklet Şampiyonu olmak için sürüş becerilerinizi geliştirmeye başlayın! Sürüş - WASD veya Ok tuşları Yeniden doğma - Boşluk çubuğu Kamerayı değiştir - CSuper Bike the Champion, Barnzmu tarafından yaratıldı. Diğer spor oyunlarını Poki'de oynayın: Super MX - The Champion

