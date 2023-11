Super Star Car, Barnzmu tarafından oluşturulan bir 3D yarış oyunudur. Formula-1 kariyerinize araç ve parkurlardan oluşan bir koleksiyonla başlayın. Tam hızda yarışırken çarpıcı 3D grafiklerin ve akıcı araç kontrollerinin keyfini çıkarın. Kazandığınız parayı performans artışlarına ve mekanik iyileştirmelere harcayın! Bu oyunun sunduğu gerçekçiliğin tadını çıkarmak için kamera görünümünü değiştirmekten çekinmeyin! Şampiyonaya giden yolda yarışmaya hazır mısın?!Sürüş - WASD veya Ok tuşlarıYeniden doğma - Boşluk çubuğu Kamerayı değiştir - CSuper Star Car, Barnzmu tarafından oluşturuldu. Diğer spor oyunlarını Poki'de oynayın: Super MX - The Champion ve Super Bike the Champion

