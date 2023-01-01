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Super MX - Last Season

Super MX - Last Season

poki.com

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Super MX - Last Season, farklı toprak pistlerde diğer 8 MX sürücüsüne karşı yarışacağınız bir 3D motorlu kros yarışı oyunudur! Tonlarca farklı özelleştirme seçeneği var. Kasklardan bisikletlere kadar merdivenlerden yukarıya doğru yarışın ve daha havalı ekipmanlar almak için para kazanın! Rekabetçi ruhu hissetmiyorsanız, serbest dolaşıp hangi numaraları yapabileceğinizi de görebilirsiniz. En iyi MX sürücüsü olabilir misiniz? Hareket etmek için WASD veya Ok tuşlarını kullanın Yeniden doğmak için Ara Çubuğuna basın Super MX - Geçen Sezon Barnzmu tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer sıradan oyunlara göz atın: , Super MX - The Champion ve Super Star Car!

Web Sitesi: poki.com

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